«Лацио» обыграл «Интер» в 24-м туре Серии А

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В матче 24-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» одержал победу над миланским «Интером».

Встреча, проходившая на «Стадио Олимпико» в Риме, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

У «Лацио» забивали Чиро Иммобиле с пенальти и Сергей Милинкович-Савич. Единственный мяч «Интера» на счету Эшли Янга.

«Лацио» обошёл миланский клуб в турнирной таблице. Теперь римляне занимают второе место, на одно очко отставая от лидера чемпионата, «Ювентуса». «Интер» располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» без Роналду победил «Брешию» в Серии А.

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