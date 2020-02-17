«Лацио» обыграл «Интер» в 24-м туре Серии А

В матче 24-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» одержал победу над миланским «Интером».

Встреча, проходившая на «Стадио Олимпико» в Риме, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

У «Лацио» забивали Чиро Иммобиле с пенальти и Сергей Милинкович-Савич. Единственный мяч «Интера» на счету Эшли Янга.

«Лацио» обошёл миланский клуб в турнирной таблице. Теперь римляне занимают второе место, на одно очко отставая от лидера чемпионата, «Ювентуса». «Интер» располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» без Роналду победил «Брешию» в Серии А.