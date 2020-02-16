Бё с пониманием относится к критике со стороны российских болельщиков

Короткая ссылка
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, что с пониманием относится к критике в свой адрес со стороны российских болельщиков.
Бё с пониманием относится к критике со стороны российских болельщиков
  • © Joel Marklund/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Считаю, это следствие эмоций болельщиков, которые следят за спортом. Ведь они были очень рады победе Александра, но при этом увидели комментарии спортсменов, которые плохо говорят о нём после гонки», — приводит слова Бё ТАСС.

Он отметил, что для него является очевидным фактом, что в России поддерживают своих спортсменов.

«Поэтому болельщики используют нас, других спортсменов, в качестве мусорной корзины, в которую можно выбросить накопившийся шлак», — добавил норвежец.

На мировом первенстве по биатлону Логинов уже завоевал золотую медаль в спринте и бронзу в гонке преследования. Такие результаты были встречены неоднозначной реакцией зарубежных спортсменов, а том числе и самого Бё, в свете допингового прошлого Логинова.

Ранее Бё отреагировал на приглашение Логинова, адресованное всем спортсменам, желающим узнать о его допинговом прошлом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить