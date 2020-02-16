Бё с пониманием относится к критике со стороны российских болельщиков

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, что с пониманием относится к критике в свой адрес со стороны российских болельщиков.

«Считаю, это следствие эмоций болельщиков, которые следят за спортом. Ведь они были очень рады победе Александра, но при этом увидели комментарии спортсменов, которые плохо говорят о нём после гонки», — приводит слова Бё ТАСС.

Он отметил, что для него является очевидным фактом, что в России поддерживают своих спортсменов.

«Поэтому болельщики используют нас, других спортсменов, в качестве мусорной корзины, в которую можно выбросить накопившийся шлак», — добавил норвежец.

На мировом первенстве по биатлону Логинов уже завоевал золотую медаль в спринте и бронзу в гонке преследования. Такие результаты были встречены неоднозначной реакцией зарубежных спортсменов, а том числе и самого Бё, в свете допингового прошлого Логинова.

Ранее Бё отреагировал на приглашение Логинова, адресованное всем спортсменам, желающим узнать о его допинговом прошлом.