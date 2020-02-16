Сборная России выиграла медальный зачёт ЧМ по санному спорту в Сочи

Сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте чемпионата мира по санному спорту в Сочи.

В активе российских спортсменов восемь медалей — пять золотых, две серебряные и одна бронзовая.

Россияне не сумели выиграть золото только в соревнованиях двоек, а в командной эстафете отечественная сборная и вовсе осталась без медалей.

Второе место в зачёте заняла сборная Германии, завоевавшая две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Третьими стали австрийцы, в копилке которых два серебра и одна бронза.

Следующий чемпионат мира пройдёт в канадском Уистлере.

Ранее сообщалось, что в FIL высоко оценили уровень организации ЧМ по санному спорту в Сочи.