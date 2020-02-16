В FIL высоко оценили уровень организации ЧМ по санному спорту в Сочи

Президент Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт оценил уровень организации прошедшего в Сочи чемпионата мира 2020 года.

«Соревнования в Сочи организованы на высшем уровне. Я общался не раз со спортсменами и тренерами, и они очень довольны тем, как их приняли здесь. Это же можно сказать про нас, представителей международной федерации. Всё просто отлично», — приводит слова Фендта ТАСС.

Соревнования чемпионата мира стартовали 14 февраля. Сборная России досрочно обеспечила себе победу в медальном зачёте турнира. Программу соревнований завершит командная гонка, которая пройдёт вечером 16 февраля.

Ранее сообщалось, что Роман Репилов выиграл золото на ЧМ по санному спорту в Сочи.