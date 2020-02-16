В FIL высоко оценили уровень организации ЧМ по санному спорту в Сочи

Короткая ссылка
Президент Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт оценил уровень организации прошедшего в Сочи чемпионата мира 2020 года.
В FIL высоко оценили уровень организации ЧМ по санному спорту в Сочи
  • © Василий Пономарев
  • РИА Новости

«Соревнования в Сочи организованы на высшем уровне. Я общался не раз со спортсменами и тренерами, и они очень довольны тем, как их приняли здесь. Это же можно сказать про нас, представителей международной федерации. Всё просто отлично», — приводит слова Фендта ТАСС.

Соревнования чемпионата мира стартовали 14 февраля. Сборная России досрочно обеспечила себе победу в медальном зачёте турнира. Программу соревнований завершит командная гонка, которая пройдёт вечером 16 февраля.

Ранее сообщалось, что Роман Репилов выиграл золото на ЧМ по санному спорту в Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить