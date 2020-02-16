Черезов: результаты Логинова — лучший ответ на всю критику

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Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов высказал мнение о критике в адрес Александра Логинова.
Черезов: результаты Логинова — лучший ответ на всю критику
  • © Hendrik Schmidt/dpa
  • globallookpress.com

«Саша принял решение практически не общаться с прессой на чемпионате мира, и своим результатом он доказывает, что выбор этот был верным: он вчера выиграл золото, сегодня — бронзу, значит, все правильно. Его результаты — лучший ответ на всю эту критику», — приводит слова Черезова ТАСС.

Он отметил, что Логинов не любит публичность, и это его право.

«Ему выбирать, как себя вести, и ему не нужно ни под кого подстраиваться», — добавил прославленный спортсмен.

На мировом первенстве по биатлону Логинов уже завоевал золотую медаль в спринте и бронзу в гонке преследования. Такие результаты были встречены неоднозначной реакцией зарубежных спортсменов в свете допингового прошлого Логинова.

Ранее Логинов рассказал, что поддержка супруги помогает ему справиться с критикой.

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