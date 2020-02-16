Звёзды мира победили звёзд России в Матче звёзд Единой лиги ВТБ

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В Москве состоялся Матч звёзд баскетбольной Единой лиги ВТБ, победу в котором одержала сборная иностранных игроков.
Звёзды мира победили звёзд России в Матче звёзд Единой лиги ВТБ
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Встреча, проходившая на «ВТБ Арена Парк» в Москве, завершилась со счётом 164:162 (ОТ) в пользу звёзд мира.

Самым результативным игроком у команды победителей стал защитник ЦСКА Майк Джеймс. На счету американца 34 очка, семь подборов и девять результативных передач. Самым результативным в составе звёзд России стал Алексей Швед — 42 очка и семь подборов.

Ранее сообщалось, что Фридзон и Петенёв стали победителями конкурсов на Матче звёзд Единой лиги ВТБ.

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