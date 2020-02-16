Фридзон и Петенёв стали победителями конкурсов на Матче звёзд Единой лиги ВТБ

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В рамках Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ были проведены конкурсы по трёхочковым броскам и слем-данкам, победу в которых одержали российские баскетболисты.
Фридзон и Петенёв стали победителями конкурсов на Матче звёзд Единой лиги ВТБ
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Защитник московского ЦСКА Виталий Фридзон победил в соревновании по трёхочковым броскам. В финале россиянин оказался точнее игрока белорусского «Цмоки-Минск» Бранко Мирковича.

19-летний форвард саратовского «Автодора» Александр Петенёв одержал победу в конкурсе по броскам сверху. В решающем раунде россиянин сумел получить от жюри более высокие оценки, нежели американский защитник «Зенита» Остон Холлинз.

Победители конкурсов получили от организаторов чеки на 500 тыс. рублей каждый.

Ранее сообщалось, что Куртинайтис и Пашутин возглавят команды на Матче звёзд Единой лиги ВТБ.

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