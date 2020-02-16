«Спартак» проиграл «Браге» в финале клубного ЧМ по пляжному футболу
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Встреча завершилась со счетом 3:8 в пользу португальской команды.
За «Спартак», впервые пробившийся в финал клубного чемпионата мира, забили Мохаммад Ахмадзаде, Фёдор Земсков и Алексей Павленко.
«Брага» во второй раз подряд выиграла турнир.
В матче за третье место московский «Локомотив», в прошлом дважды побеждаемый на клубном ЧМ, взял верх над японским «Токио Верди» со счётом 6:2.
Ранее сообщалось, что вратарь сборной России по пляжному футболу возобновил тренировки после длительного лечения.