«Спартак» проиграл «Браге» в финале клубного ЧМ по пляжному футболу

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Московский «Спартак» потерпел поражение от португальской «Браги» в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.
«Спартак» проиграл «Браге» в финале клубного ЧМ по пляжному футболу
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Встреча завершилась со счетом 3:8 в пользу португальской команды.

За «Спартак», впервые пробившийся в финал клубного чемпионата мира, забили Мохаммад Ахмадзаде, Фёдор Земсков и Алексей Павленко.

«Брага» во второй раз подряд выиграла турнир.

В матче за третье место московский «Локомотив», в прошлом дважды побеждаемый на клубном ЧМ, взял верх над японским «Токио Верди» со счётом 6:2.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной России по пляжному футболу возобновил тренировки после длительного лечения.

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