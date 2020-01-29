Вратарь сборной России по пляжному футболу возобновил тренировки после длительного лечения

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Голкипер сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий возобновил тренировки после травмы, полученной четыре года назад.
Вратарь сборной России по пляжному футболу возобновил тренировки после длительного лечения
  • РИА Новости

«Чувствую себя великолепно. Я счастлив, что здоров и могу двигаться. Причём нормально двигаться. Ничего не болит, обо всём уже забыл. В планах у меня прежде всего — вернуться к нормальной физической форме. А дальше уже как получится. Не люблю делать прогнозы, но работаю я очень тщательно», — цитирует вратаря пресс-служба пляжного московского «Локомотива».

Бухлицкий выступал за сборную России по пляжному футболу с 2005 года. С национальной командой страны он дважды побеждал на чемпионатах мира. Также Бухлицкий является пятикратным чемпионом России.

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