Хованцев: мне понравилось высказывание Фуркада о решении IBU по Устюгову и Слепцовой
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«Мне понравилось адекватное высказывание Фуркада, который сделал замечание IBU, вынесшему решения по Слепцовой и Устюгову специально к чемпионату мира. Получается, что они преподнесли эту новость в качестве десерта», — приводит слова Хованцева ТАСС.
Он высказал мнение, что такое время было выбрано, чтобы создать нервозность в российской команде.
«И подогреть негативный фон, который сейчас присутствует вокруг российского спорта», — добавил тренер.
Решение о двухлетней дисквалификации Устюгова и Слепцовой было опубликовано во время чемпионата мира. Оба биатлониста, уже завершивших карьеру, были дисквалифицированы на два года, а их результаты — аннулированы.
После мужского спринта, в котором Фуркад занял третье место, он высказал сожаление, что новости о допинге затмевают спортивную составляющую чемпионата мира.
Ранее Хованцев рассказал о реакции зарубежных тренеров на победу Логинова на ЧМ.