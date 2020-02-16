Хованцев: мне понравилось высказывание Фуркада о решении IBU по Устюгову и Слепцовой

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал высказывания француза Мартена Фуркада относительно дисквалификации Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.

«Мне понравилось адекватное высказывание Фуркада, который сделал замечание IBU, вынесшему решения по Слепцовой и Устюгову специально к чемпионату мира. Получается, что они преподнесли эту новость в качестве десерта», — приводит слова Хованцева ТАСС.

Он высказал мнение, что такое время было выбрано, чтобы создать нервозность в российской команде.

«И подогреть негативный фон, который сейчас присутствует вокруг российского спорта», — добавил тренер.

Решение о двухлетней дисквалификации Устюгова и Слепцовой было опубликовано во время чемпионата мира. Оба биатлониста, уже завершивших карьеру, были дисквалифицированы на два года, а их результаты — аннулированы.

После мужского спринта, в котором Фуркад занял третье место, он высказал сожаление, что новости о допинге затмевают спортивную составляющую чемпионата мира.

Ранее Хованцев рассказал о реакции зарубежных тренеров на победу Логинова на ЧМ.