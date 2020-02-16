Хованцев рассказал о реакции зарубежных тренеров на победу Логинова на ЧМ

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, как наставники зарубежных команд отреагировали на победу Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«Все тренеры норвежской, шведской, итальянской и других команд подошли вчера и поздравили нас с победой Александра. Что касается спортсменов этих стран, то ими движет спортивная обида, они разочарованы, что проиграли», — приводит слова Хованцева ТАСС.

28-летний Логинов, в прошлом отбывший дисквалификацию за эритропоэтин и вернувшийся к соревновательной деятельности в 2017 году, завоевал первое в карьере золото на мировом первенстве в Италии, победив в спринтерской гонке. Эта победа была воспринята неоднозначно многими зарубежными спортсменами.

Ранее норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен призвал уважать победу Логинова в спринте на ЧМ.