Хованцев рассказал о реакции зарубежных тренеров на победу Логинова на ЧМ
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«Все тренеры норвежской, шведской, итальянской и других команд подошли вчера и поздравили нас с победой Александра. Что касается спортсменов этих стран, то ими движет спортивная обида, они разочарованы, что проиграли», — приводит слова Хованцева ТАСС.
28-летний Логинов, в прошлом отбывший дисквалификацию за эритропоэтин и вернувшийся к соревновательной деятельности в 2017 году, завоевал первое в карьере золото на мировом первенстве в Италии, победив в спринтерской гонке. Эта победа была воспринята неоднозначно многими зарубежными спортсменами.
Ранее норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен призвал уважать победу Логинова в спринте на ЧМ.