Глава Art on Ice: мне интересна личность на льду, а не четверные прыжки

Короткая ссылка
Владелец шоу Art on Ice Оливер Хёнер высказал мнение, что значение четверных прыжков для женского развития фигурного катания сильно переоценено.
Глава Art on Ice: мне интересна личность на льду, а не четверные прыжки
  • © artonicemagic
  • Instagram

«Вы можете сказать мне, что четверные прыжки — это будущее фигурного катания. Что именно это двигает спорт вперёд. Но как зрителю, мне интересна прежде всего личность на льду. Поэтому считаю в некоторой степени опасной ту тенденцию, когда спортсменка, исполняющая несколько четверных, не оставляет никому шансов с ней соревноваться. Да, это здорово, это классно, когда в стране есть сразу несколько таких фигуристок, но это создаёт и множество проблем виду спорта в целом», — сказал Хёнер в интервью RT.

Ранее он признался, что сейчас с большим удовольствием наблюдает за выступлением Евгении Медведевой и Алины Загитовой, чем на старте их карьер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить