Глава Art on Ice: мне интересна личность на льду, а не четверные прыжки

Владелец шоу Art on Ice Оливер Хёнер высказал мнение, что значение четверных прыжков для женского развития фигурного катания сильно переоценено.

«Вы можете сказать мне, что четверные прыжки — это будущее фигурного катания. Что именно это двигает спорт вперёд. Но как зрителю, мне интересна прежде всего личность на льду. Поэтому считаю в некоторой степени опасной ту тенденцию, когда спортсменка, исполняющая несколько четверных, не оставляет никому шансов с ней соревноваться. Да, это здорово, это классно, когда в стране есть сразу несколько таких фигуристок, но это создаёт и множество проблем виду спорта в целом», — сказал Хёнер в интервью RT.

Ранее он признался, что сейчас с большим удовольствием наблюдает за выступлением Евгении Медведевой и Алины Загитовой, чем на старте их карьер.