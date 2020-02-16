Экс-футболист «Ливерпуля» Риера заявил, что ему интересно возглавить сборную России

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Бывший полузащитник английского «Ливерпуля» и сборной Испании по футболу Альберт Риера заявил, что был бы не против в будущем возглавить национальную команду России.
Экс-футболист «Ливерпуля» Риера заявил, что ему интересно возглавить сборную России
  • © Ian Hodgson/IHN
  • globallookpress.com

«Возглавить сборную России? Почему нет? Если будет шанс возглавить её или другую российскую команду, то я бы смог внедрить нашу методику, но при этом не менял бы многое. Это было бы интересно и здорово», — цитирует Риеру «Чемпионат».

При этом он отметил, что его главной мечтой является работа тренером в Испании на высоком уровне. Тем не менее пока он готов поработать и помощником главного тренера в России. Он также объяснил, в какой футбол должна играть его команда.

«Игра в контроль мяча, первым номером. Моя команда должна играть на половине поля соперника, постоянный прессинг. Футболисты должны чувствовать себя актёрами на сцене», — добавил Риера.

Риера защищал цвета таких клубов, как испанские «Мальорка» и «Эспаньол», французский «Бордо», английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», а также итальянский «Удинезе». На данный момент он проживает в России.

Ранее Нобель Арустамян высказался о возможном возвращении в сборную России Игоря Акинфеева.

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