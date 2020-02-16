Васильев о критике Логинова иностранными биатлонистами: у нас на больных не обижаются

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о критике со стороны иностранных биатлонистов в адрес россиянина Александра Логинова, который победил в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«Какое может быть у нормального человека отношение к людям, которые никак не могут перенести очевидное поражение? Норвежцы и Самуэльсон — слабые. Их моральный облик говорит сам за себя», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По его словам, у него не было никаких иллюзий по поводу спортсменов, критиковавших Логинова. Он также выразил уверенность, что их слова вернутся к ним бумерангом, подчеркнув, что ему их жалко.

«Тем более они у нас считаются больными астмой. А у нас на больных не обижаются. Надо относиться снисходительно. У нас душа широкая. Что на больных обижаться? Они хотели ими быть. Вот и получают», — добавил Васильев.

Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014 года за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017-м.

28-летний россиянин преодолел дистанцию за 28 минут 48,1 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Для Логинова это золото стало первым в карьере на чемпионатах мира.

Ранее норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен призвал уважать победу Логинова в спринте на ЧМ.