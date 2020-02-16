Владелец «Сочи» рассказал о предстоящей встрече с руководством «Зенита» по Кокорину

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о предстоящей встрече с руководством петербургского «Зенита» по вопросу перехода в команду на правах аренды нападающего Александра Кокорина.

«Завтра поеду на встречу, будем разговаривать. К Саше вопросов у нас нет, все договорённости соблюдены. Осталось договориться клубам между собой по аренде. Завтра будет день, и он всё покажет», — приводит слова Ротенберга РИА Новости.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведён в состав «Зенита-2», с которым прошёл первый тренировочный сбор в Турции.

Ранее в «Сочи» рассказали, когда планируют объявить о переходе Кокорина.