Владелец «Сочи» рассказал о предстоящей встрече с руководством «Зенита» по Кокорину
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- РИА Новости
«Завтра поеду на встречу, будем разговаривать. К Саше вопросов у нас нет, все договорённости соблюдены. Осталось договориться клубам между собой по аренде. Завтра будет день, и он всё покажет», — приводит слова Ротенберга РИА Новости.
21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведён в состав «Зенита-2», с которым прошёл первый тренировочный сбор в Турции.
Ранее в «Сочи» рассказали, когда планируют объявить о переходе Кокорина.