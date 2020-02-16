В «Сочи» рассказали, когда планируют объявить о переходе Кокорина

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, когда планируется объявить о переходе в команду арендованного у петербургского «Зенита» форварда Александра Кокорина.

«Завтра Борис Ротенберг будет в Санкт-Петербурге встречаться с руководством «Зенита». Возможно, уже завтра будет объявлено о переходе. Задержка в официальном объявлении о переходе? Это рабочий момент между клубами, с Сашей всё в порядке — он не скрывал своего желания», — приводит слова Рубашко ТАСС.

Он отметил, что такая задержка является рабочим моментом, и выразил надежду, что уже завтра этот вопрос будет окончательно решён.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведён в состав «Зенита-2», с которым прошёл первый тренировочный сбор в Турции.

Ранее сообщалось, что Кокорин попросил у «Зенита» четырёхлетний контракт с зарплатой €4 млн.