В «Сочи» рассказали, когда планируют объявить о переходе Кокорина

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Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, когда планируется объявить о переходе в команду арендованного у петербургского «Зенита» форварда Александра Кокорина.
В «Сочи» рассказали, когда планируют объявить о переходе Кокорина
  • РИА Новости

«Завтра Борис Ротенберг будет в Санкт-Петербурге встречаться с руководством «Зенита». Возможно, уже завтра будет объявлено о переходе. Задержка в официальном объявлении о переходе? Это рабочий момент между клубами, с Сашей всё в порядке — он не скрывал своего желания», — приводит слова Рубашко ТАСС.

Он отметил, что такая задержка является рабочим моментом, и выразил надежду, что уже завтра этот вопрос будет окончательно решён.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведён в состав «Зенита-2», с которым прошёл первый тренировочный сбор в Турции.

Ранее сообщалось, что Кокорин попросил у «Зенита» четырёхлетний контракт с зарплатой €4 млн.

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