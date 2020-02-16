В «Сочи» рассказали, когда планируют объявить о переходе Кокорина
- РИА Новости
«Завтра Борис Ротенберг будет в Санкт-Петербурге встречаться с руководством «Зенита». Возможно, уже завтра будет объявлено о переходе. Задержка в официальном объявлении о переходе? Это рабочий момент между клубами, с Сашей всё в порядке — он не скрывал своего желания», — приводит слова Рубашко ТАСС.
Он отметил, что такая задержка является рабочим моментом, и выразил надежду, что уже завтра этот вопрос будет окончательно решён.
21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведён в состав «Зенита-2», с которым прошёл первый тренировочный сбор в Турции.
Ранее сообщалось, что Кокорин попросил у «Зенита» четырёхлетний контракт с зарплатой €4 млн.