СМИ: Кокорин попросил у «Зенита» четырёхлетний контракт с зарплатой €4 млн

Стали известны условия по новому контракту, которые нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин озвучил клубу.

Как сообщает «Бизнес Online», форвард выразил желание продлить соглашение с «Зенитом», но на тех же условиях, которые были до ареста. Таким образом, он запросил контракт на четыре года с зарплатой €4 млн в год.

В то же время «Зенит» готов предложить игроку только контракт на 2,5 года на сумму €2,5 млн.

Действующее соглашение Кокорина с «Зенитом» истекает летом.

Кокорин был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года он был освобождён по УДО, позже подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведён в состав «Зенита-2», с которым прошёл первый тренировочный сбор в Турции.

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что Кокорин ещё не подписал контракт с клубом.