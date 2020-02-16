Драчёв указал на проблемы российских биатлонистов

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв согласился с тем, что некоторые российские биатлонисты больше рассчитывают не на свои силы, а на то, что результат сделает тренер.

«Есть такое, хотя не скажу, что проблема глобальна. Скорее, есть некоторые нюансы, которые хотелось бы исправить. Я бы сказал, увеличить внутреннюю мотивацию каждого спортсмена к собственному результату, к совершенствованию каждой мелочи. На мой взгляд, это стремление и есть самое важное в спорте. Это качество отличает абсолютно всех лидеров, тем более в биатлоне, где мелочей не бывает в принципе», — сказал Драчёв в интервью RT.

Ранее он подтвердил, что старшие тренеры сборной России лишены права самостоятельно принимать решения.