Драчёв не считает провальным выступление российских биатлонистов в сезоне

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв не согласился с мнением, что по ходу нынешнего сезона результаты отечественных биатлонистов неизменно ухудшались.

«Почти не читаю то, что пишут в интернете. А если делаю это, то уж точно не в таком объёме, как многие другие. Негатива мне и так хватает со всех сторон. Та же ситуация с дисквалификацией наших атлетов решалась не одним днём. Она развивалась на протяжении нескольких месяцев. Да, у коллектива была длинная безмедальная серия, но при этом имелось определённое количество четвёртых мест. Уже говорил, что не считаю результаты совсем уж провальными», — отметил Драчёв в интервью RT.

Ранее он назвал имя сильнейшего российского биатлониста на данный момент.