Драчёв не считает провальным выступление российских биатлонистов в сезоне

Короткая ссылка
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв не согласился с мнением, что по ходу нынешнего сезона результаты отечественных биатлонистов неизменно ухудшались.
Драчёв не считает провальным выступление российских биатлонистов в сезоне
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Почти не читаю то, что пишут в интернете. А если делаю это, то уж точно не в таком объёме, как многие другие. Негатива мне и так хватает со всех сторон. Та же ситуация с дисквалификацией наших атлетов решалась не одним днём. Она развивалась на протяжении нескольких месяцев. Да, у коллектива была длинная безмедальная серия, но при этом имелось определённое количество четвёртых мест. Уже говорил, что не считаю результаты совсем уж провальными», — отметил Драчёв в интервью RT.

Ранее он назвал имя сильнейшего российского биатлониста на данный момент.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить