Драчёв назвал имя сильнейшего российского биатлониста на данный момент

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что Александр Логинов по уровню значительно превосходит своих партнёров по национальной команде страны. Однако, по его словам, это не даёт права говорить, что он значительно лучше других готов к выступлению на чемпионате мира в Антерсельве.
Драчёв назвал имя сильнейшего российского биатлониста на данный момент
  • © Joel Marklund/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«По уровню Саша изначально намного выше остальных наших биатлонистов. Матвей Елисеев готов для себя очень хорошо. Просто в спринте его выкинул из шестёрки один штрафной круг. У девочек в том забеге любая из четырёх спортсменок могла быть очень высоко. Конечно же обидно: так много лидеров не выдержали погодных условий, был шанс, а мы этим не воспользовались», — заявил Драчёв в интервью RT.

Ранее функционер заверил, что СБР будет оспаривать дисквалификацию Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.

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