Драчёв назвал имя сильнейшего российского биатлониста на данный момент
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«По уровню Саша изначально намного выше остальных наших биатлонистов. Матвей Елисеев готов для себя очень хорошо. Просто в спринте его выкинул из шестёрки один штрафной круг. У девочек в том забеге любая из четырёх спортсменок могла быть очень высоко. Конечно же обидно: так много лидеров не выдержали погодных условий, был шанс, а мы этим не воспользовались», — заявил Драчёв в интервью RT.
Ранее функционер заверил, что СБР будет оспаривать дисквалификацию Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.