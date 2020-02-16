Василевский — шестой вратарь в НХЛ по длительности серии без поражений в основное время

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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал шестым вратарём в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по длительности серии без поражений в основное время.
Василевский — шестой вратарь в НХЛ по длительности серии без поражений в основное время
  • Reuters

В матче регулярного чемпионата с «Филадельфия Флайерз» (5:3) Василевский отразил 30 бросков, став шестым голкипером в истории лиги, которому удалось не проигрывать в основное время минимум 21 матч подряд.

Рекордсменом по данному показателю является Пит Питерс, который не терпел поражений в основное время 27 игр подряд. Второе и третье места делят Глен Реш и Фрэнк Бримсек (23).

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по результативной серии в НХЛ.

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