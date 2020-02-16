Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по результативной серии в НХЛ

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на второе место в истории клуба по результативной серии в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по результативной серии в НХЛ
  • Reuters

В матче регулярного чемпионата с «Филадельфия Флайерз» (5:3) Кучеров забросил одну шайбу и сделал результативную передачу. Таким образом, он набрал два очка за встречу и продлил свою результативную серию (11 + 12) до 13 матчей, обновив личный рекорд.

Кроме того, по этому показателю он вышел на второе место в истории «Тампы» и теперь делит его с Вацлавом Проспалом. Рекордсменом же является Стивен Стэмкос, который набирал очки в 18 матчах подряд в сезоне-2009/10.

Ранее сообщалось, что два очка Кучерова помогли «Тампе» одержать десятую победу подряд в НХЛ.

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