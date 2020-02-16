Бобслеисты Гайтюкевич и Кошелев показали четвёртый результат на этапе КМ в Сигулде
- Ростислав Гайтюкевич
- РИА Новости
Их результат составил 1 минуту и 39,56 секунды. Победителями стали представители Латвии Оскарс Киберманис и Матис Микнис (1.39,20). Серебро выиграли немцы Франческо Фридрих и Мартин Гроткопп (1.39,27), бронзу — канадцы Джастин Криппс и Бенджамин Коаквел (1.39,53).
Ещё один российский экипаж Алексей Стульнев и Василий Кондратенко занял восьмое место (1.39,73).
Ранее сообщалось, что Большунов проиграл норвежцам в гонке на 15 км на этапе КМ в Эстерсунде.