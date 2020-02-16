Бобслеисты Гайтюкевич и Кошелев показали четвёртый результат на этапе КМ в Сигулде

Короткая ссылка
Российский экипаж в составе Ростислава Гайтюкевича и Романа Кошелева занял четвёртое место в двойках на этапе Кубка мира по бобслею в Сигулде.
Бобслеисты Гайтюкевич и Кошелев показали четвёртый результат на этапе КМ в Сигулде
  • Ростислав Гайтюкевич
  • РИА Новости

Их результат составил 1 минуту и 39,56 секунды. Победителями стали представители Латвии Оскарс Киберманис и Матис Микнис (1.39,20). Серебро выиграли немцы Франческо Фридрих и Мартин Гроткопп (1.39,27), бронзу — канадцы Джастин Криппс и Бенджамин Коаквел (1.39,53).

Ещё один российский экипаж Алексей Стульнев и Василий Кондратенко занял восьмое место (1.39,73).

Ранее сообщалось, что Большунов проиграл норвежцам в гонке на 15 км на этапе КМ в Эстерсунде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить