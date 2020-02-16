Большунов проиграл норвежцам в гонке на 15 км на этапе КМ в Эстерсунде

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Лидер общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов занял пятое место в гонке на 15 км свободным стилем в рамках этапа Кубка мира в Эстерсунде.
Большунов проиграл норвежцам в гонке на 15 км на этапе КМ в Эстерсунде
  • globallookpress.com

Россиянин преодолел дистанцию за 31 минуту и 03,7 секунды, уступив лидеру гонки норвежцу Сьюру Рёте (30.41,5) 17,3 сек. Второе и третье места также заняли представители Норвегии Симен Хегстад Крюгер (отставание 1,7 сек) и Финн Хоген Крог (16,6). Кроме Большунова, в топ-10 вошли россияне Денис Спицов (32,3) и Иван Якимушкин (33,2).

В генеральной классификации Большунов имеет 1684 очка, пропускающий последние гонки из-за проблем со здоровьем норвежец Йоханнес Клебо — 1222, Рёте — 932.

Ранее сообщалось, что конькобежец Кулижников завоевал золото ЧМ на 1000 м с новым мировым рекордом.

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