Богалий: я боюсь того, что мы находимся лишь на вершине айсберга

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий высказала мнение о возможном открытии новых допинговых дел в отношении россиян.

«Есть ли опасения, что начнут копать глубже? По поводу результатов Ванкувера опасений нет. Сегодня мы переписывались с Ольгой Зайцевой в том числе и вспоминали, что в Турине я сдавала допинг-пробу, в Ванкувере — она в соответствии со жребием WADA. Сейчас дела ведутся после 2013 года. Но в декабре было объявлено о несоответствиях баз данных московской лаборатории. И меня настораживает, что продолжаются разборки «завалов», что есть две версии базы данных. Кроме того, несколько лет назад в офисе IBU начались расследования на основании звонков, также баз данных. Сейчас я боюсь того, что мы находимся лишь на вершине айсберга и до конца не понимаем ситуацию. Мне очень хочется, чтобы в ней разобрались наши руководители. Поэтому нужно вести с IBU диалог, расследовать ситуацию. Да, Драчёв тогда не был у власти, но это касается всего российского спорта, поэтому ему нужно вести диалог. Мы все россияне, это наше дело, и ты знал, на что идёшь, когда выдвигался на эту должность. Не нужно говорить, что на нас оказывается какое-то давление, что на нас наговаривают. Нужно разбираться с тем валом информации, который есть сейчас», — заявила Богалий RT.

Ранее Богалий выразила сожаление, что нынешняя биатлонная молодёжь видит допинг-скандалы вокруг российского спорта.