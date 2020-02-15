Богалий о допинг-скандале: очень жалко, что сейчас это видит молодёжь

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала дисквалификацию Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой на два года за нарушение антидопинговых правил.
Богалий о допинг-скандале: очень жалко, что сейчас это видит молодёжь
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«Где-то это витало в воздухе, все понимали, чем это может закончиться, несмотря на затишье. Сегодня, конечно, было тяжело. Сложно такое комментировать. Очень жалко, что сейчас это видит молодёжь, ребята, которые через несколько лет должны будут выступать на этапах Кубка мира. Сейчас самая важная задача — доказать им, что победа бывает чистой. Я хочу сказать, что для всех нас это большое потрясение. Сейчас мы видим результат. Когда всё начиналось, мы не видели работу с WADA, с IBU на протяжении всего времени с того момента, как ребята получили информацию. Да и сегодня мало что известно. Поэтому надо находиться рядом и продолжать доказывать свою невиновность», — заявила Богалий RT.

Ранее Владимир Драчёв высказал мнение, что дисквалификации Устюгова и Слепцовой связаны с разбирательством РУСАДА и WADA.

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