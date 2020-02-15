Драчёв считает, что дисквалификации Устюгова и Слепцовой связаны с разбирательством РУСАДА и WADA

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение, что дисквалификации олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой связаны с предстоящим рассмотрение в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«Этот вопрос мы сейчас изучаем совместно с Международным союзом биатлонистов. Думаю, это связано с процессом в CAS с участием РУСАДА и WADA. Это подготовительные действия к тому процессу, и это всё будет негативно влиять на это дело», — проводит слова Драчёва ТАСС.

Согласно решению IBU, будут аннулированы все результаты Устюгова в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14. Таким образом, он потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое он завоевал в эстафете. У Слепцовой же аннулируют все результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что не замечает намеренного давления со стороны WADA на российских спортсменов.