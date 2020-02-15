Фристайлист Кротов завоевал золото на этапе КМ в Москве
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27-летний россиянин показал результат 137,50 балла.
Второе место занял швейцарец Ноэ Рот — 129,36 балла. Бронзу завоевал белорус Павел Дик — 112,18 балла.
В женских соревнованиях бронзовым призёром стала россиянка Софья Алексеева, показав результат 76,56 балла. Победила представительница Белоруссии Анна Гуськова, набравшая 95,46 балла. Второй стала австралийка Лаура Пил — 91,42 балла.
Ранее сообщалось, что фристайлистка Демидова стала первой россиянкой, выигравшей зачёт КМ в хаф-пайпе.