Фристайлист Кротов завоевал золото на этапе КМ в Москве

Россиянин Павел Кротов занял первое место на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Москве.

© Joel Marklund/ZUMAPRESS.com

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27-летний россиянин показал результат 137,50 балла. Второе место занял швейцарец Ноэ Рот — 129,36 балла. Бронзу завоевал белорус Павел Дик — 112,18 балла. В женских соревнованиях бронзовым призёром стала россиянка Софья Алексеева, показав результат 76,56 балла. Победила представительница Белоруссии Анна Гуськова, набравшая 95,46 балла. Второй стала австралийка Лаура Пил — 91,42 балла. Ранее сообщалось, что фристайлистка Демидова стала первой россиянкой, выигравшей зачёт КМ в хаф-пайпе.