Богалий: в мужской эстафете мы можем быть с медалью

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала выступление россиян в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве.
Богалий: в мужской эстафете мы можем быть с медалью
  • Никита Поршнев / © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Сегодня трое из четырёх россиян выступили очень сильно. Поэтому в мужской эстафете будет традиционно высокая заявка на то, что мы можем быть с медалью. Тут главное — нам не нужно брать запасные патроны. То есть мы сами не должны ошибаться и давать шансы соперникам. Сегодня, например, ошибся на первой стрельбе и вычеркнул себя из списка претендентов на подиум. Но, на самом деле, сегодня была очень жёсткая конкуренция даже за попадание в первую пятёрку. Посмотрим, что будет завтра. Думаю, будут безумно интересные гонки. Но сегодня я себя поймала на мысли, что впервые за несколько гонок я смотрела весь мужской спринт не отрываясь. Было приятно, что такая борьба шла. Думаю, для болельщиков это тоже был праздник», — заявила Богалий в интервью RT.

Ранее она назвала победу Александра Логинова подарком для всей страны.

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