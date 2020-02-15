Чепиков высказался о дисквалификации биатлонистки Слепцовой

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков прокомментировал дисквалификацию олимпийской чемпионки 2010 года Светланы Слепцовой на два года за нарушение антидопинговых правил.

«Это неправильно — говорить о положительной пробе через шесть лет после соревнований. Представляете, какой это удар для спортсмена? Нужен временной ценз, а то допинг можно найти и через 20 лет», — цитирует Чепикова «Чемпионат».

По его словам, за прошедшее время кто-то вполне мог подменить пробы, так как непонятно, кто их хранил и где.

«Все эти действия непонятны. Нужно менять правила игры, чтобы такого не повторялось. Нужно стараться обжаловать решения, брать профессиональных юристов. Всё это мутновато», — добавил Чепиков.

15 февраля IBU сообщил, что спортсменка дисквалифицирована на два года, а все её результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 будут аннулированы.

Отмечается, что решение об отстранении Слепцовой было принято 11 февраля, её признали виновной в использовании запрещённого вещества остарина.

Слепцова завершила карьеру в 2017 году, но дисквалификация всё равно будет отсчитываться с даты вынесения вердикта.

Ранее экс-тренер Слепцовой назвал неожиданной дисквалификацию биатлонистки.