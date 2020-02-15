Экс-тренер Слепцовой назвал неожиданной дисквалификацию биатлонистки

Бывший личный тренер олимпийской чемпионки по биатлону 2010 года Светланы Слепцовой Валерий Захаров прокомментировал её дисквалификацию на два года за нарушение антидопинговых правил.

«Конечно, эта новость о Свете Слепцовой неожиданная для меня, ничего хорошего в этом нет. Но я не в курсе этого дела», — цитирует Захарова РИА Новости.

15 февраля IBU сообщил, что спортсменка дисквалифицирована на два года, а все её результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 будут аннулированы.

Отмечается, что решение об отстранении Слепцовой было принято 11 февраля, её признали виновной в использовании запрещённого вещества остарина.

Слепцова завершила карьеру в 2017 году, но дисквалификация всё равно будет отсчитываться с даты вынесения вердикта.

Ранее глава СБР высказался о дисквалификации Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.