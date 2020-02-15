Экс-тренер Слепцовой назвал неожиданной дисквалификацию биатлонистки

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Бывший личный тренер олимпийской чемпионки по биатлону 2010 года Светланы Слепцовой Валерий Захаров прокомментировал её дисквалификацию на два года за нарушение антидопинговых правил.
Экс-тренер Слепцовой назвал неожиданной дисквалификацию биатлонистки
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Конечно, эта новость о Свете Слепцовой неожиданная для меня, ничего хорошего в этом нет. Но я не в курсе этого дела», — цитирует Захарова РИА Новости.

15 февраля IBU сообщил, что спортсменка дисквалифицирована на два года, а все её результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 будут аннулированы. 

Отмечается, что решение об отстранении Слепцовой было принято 11 февраля, её признали виновной в использовании запрещённого вещества остарина. 

Слепцова завершила карьеру в 2017 году, но дисквалификация всё равно будет отсчитываться с даты вынесения вердикта.

Ранее глава СБР высказался о дисквалификации Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.

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