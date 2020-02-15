Олимпийская чемпионка Слепцова признана виновной в употреблении допинга

Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова признана виновной в нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз биатлонистов России.

Спортсменка дисквалифицирована на два года, а все её результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 будут аннулированы.

Отмечается, что решение об отстранении Слепцовой было принято 11 февраля, её признали виновной в использовании запрещённой субстанции.

Слепцова завершила карьеру в 2017 году, но дисквалификация всё равно будет отсчитываться с даты вынесения вердикта.

Ранее сообщалось, что биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в допинговом нарушении и лишён золота ОИ в Сочи.