Арустамян заявил, что Гвардиола может уйти из «Манчестер Сити» в «Ювентус»

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Известный комментатор Нобель Арустамян высказался о возможном месте продолжения карьеры главного тренера английского «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
Арустамян заявил, что Гвардиола может уйти из «Манчестер Сити» в «Ювентус»
  • Reuters

«По Гвардиоле — всё более-менее понятно. Как я и писал летом, почти не сомневаюсь, после Англии следующее направление — Италия. «Ювентус» несколько месяцев в конце прошлого сезона обхаживал Гвардиолу и продолжит это делать в любом случае», — написал Арустамян в своём Telegram-канале.

Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» по два раза выиграл АПЛ, Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и один раз — Кубок Англии.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона по итогам расследования на предмет нарушений правил финансового фейр-плей. 

Ранее сообщалось, что Гвардиола может уйти из «Манчестер Сити», если клуб не выиграет апелляцию.

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