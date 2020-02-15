Квят: я хочу продолжать делать то, что я делал, но лучше

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Российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят поделился ожиданиями от сезона 2020 года.
Квят: я хочу продолжать делать то, что я делал, но лучше
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«Учитывая, насколько плотной была борьба в середине пелотона, и не зная, насколько все мы добились прогресса, невозможно делать прогнозы, но я ожидаю настоящего шоу на трассе, и мы хотим возглавлять среднюю группу», — приводит слова Квята пресс-служба команды.

Он отметил, что несмотря на то, что новый болид выглядит по-другому, он является эволюцией прошлогодней машины, которая неплохо показала себя на трассе.

«Не скажу, что поставил перед собой какие-то конкретные цели; я хочу продолжать делать то, что я делал, но лучше», — добавил россиянин.

По итогам прошлого сезона Квят с 37 очками занял 13-е место в зачёте пилотов, записав в свой актив один подиум — третье место на Гран-при Германии. Он набрал очки в 10 из 21 гонок сезона.

Сезон «Формулы-1» 2020 года традиционно стартует в Австралии. Первая гонка пройдёт в Мельбурне на трассе «Альберт-Парк» 15 марта.

Ранее сообщалось, что Квят первым опробует новый болид Alpha Tauri на трассе «Мизано».

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