Кучеров возобновил тренировки в общей группе «Тампы»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров приступил к тренировкам в общей группе после травмы.

Как сообщает журналист The Athletic Джо Смит в своём Twitter, помимо Кучерова, к тренировкам без ограничений также приступили Стивен Стэмкос и Энтони Чирелли.

Отмечается, что с высокой вероятностью вернувшиеся в общую группы игроки смогут принять участие в предстоящем матче регулярного чемпионата с «Филадельфия Флайерз».

Кучеров получил повреждение в концовке третьего периода матча с «Питтсбург Пингвинз».

Ранее сообщалось, что «Тампа» вызвала Волкова из АХЛ из-за травмы Кучерова.