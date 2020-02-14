Кучеров возобновил тренировки в общей группе «Тампы»

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров приступил к тренировкам в общей группе после травмы.
Кучеров возобновил тренировки в общей группе «Тампы»
  • Reuters

Как сообщает журналист The Athletic Джо Смит в своём Twitter, помимо Кучерова, к тренировкам без ограничений также приступили Стивен Стэмкос и Энтони Чирелли.

Отмечается, что с высокой вероятностью вернувшиеся в общую группы игроки смогут принять участие в предстоящем матче регулярного чемпионата с «Филадельфия Флайерз».

Кучеров получил повреждение в концовке третьего периода матча с «Питтсбург Пингвинз».

Ранее сообщалось, что «Тампа» вызвала Волкова из АХЛ из-за травмы Кучерова.

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