Кучеров возобновил тренировки в общей группе «Тампы»
- Reuters
Как сообщает журналист The Athletic Джо Смит в своём Twitter, помимо Кучерова, к тренировкам без ограничений также приступили Стивен Стэмкос и Энтони Чирелли.
Отмечается, что с высокой вероятностью вернувшиеся в общую группы игроки смогут принять участие в предстоящем матче регулярного чемпионата с «Филадельфия Флайерз».
Кучеров получил повреждение в концовке третьего периода матча с «Питтсбург Пингвинз».
Ранее сообщалось, что «Тампа» вызвала Волкова из АХЛ из-за травмы Кучерова.