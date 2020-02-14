Чепиков расстроился из-за выступления россиянок в спринте на ЧМ по биатлону

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал выступление женской сборной России в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Чепиков расстроился из-за выступления россиянок в спринте на ЧМ по биатлону
  • РИА Новости

«Гонку смотрел, но не до конца, расстроился. Надеялись сегодня и на другого лидера нашей сборной Светлану Миронову, она могла более ярко выступить. Очень сложные погодные условия, финишный круг ей тяжело дался, поэтому получился средний уровень. Катя Юрлова могла бы бороться за медали, если бы не досадные промахи», — приводит слова Чепикова «Чемпионат».

Он отметил, что многие биатлонистки допускали промахи из-за непростой ветровой обстановки, потому нельзя списывать неудачное выступление россиянок только на этот фактор.

«Гонки ещё есть, будут и пасьют, и эстафета. Может быть, в индивидуальной гонке кто-то из наших опытных девочек проявит себя, там очень высока цена выстрела, поэтому нужно быть более психологически уравновешенными», — добавил олимпийский чемпион.

Лучшей из россиянок по итогам спринта стала Юрлова-Перхт, которая с тремя промахами заняла 21-е место. Светлана Миронова с двумя промахами стала 38-й, Лариса Куклина с четырьмя промахами — 48-й, а Ирина Старых также с четырьмя промахами — 53-й.

Ранее сообщалось, что Юрлова-Перхт может пропустить пасьют на ЧМ по биатлону.

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