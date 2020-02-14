Тренер не исключил, что Юрлова-Перхт может пропустить пасьют на ЧМ по биатлону

Тренер по стрельбе женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал выступление команды в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«Ветер был постоянно. Утром ребята тренировались, там вообще был ураганный ветер. Нас предупредили, мы взяли специальные патроны, но, когда пришли, ветер стих. Нам было важно поймать штиль для каждой спортсменки. Мы его поймали, нулевой ветер, пристрелка прошла идеально», — приводит слова Гурьева «Матч ТВ».

Он отметил, что на сборе в Риднау у Екатерины Юрловой-Перхт не было никаких проблем со стрельбой и она была в оптимальном состоянии.

«Было изобилие скоростной работы, наверное, получился для неё перебор. Она вышла на спринт в нефункциональном состоянии, не было свежести. Надо посмотреть, стоит ли ей бежать пасьют. Если один раз не дать восстановиться, могут быть плохие последствия», — добавил специалист.

Лучшей из россиянок по итогам спринта стала Юрлова-Перхт, которая с тремя промахами заняла 21-е место. Светлана Миронова с двумя промахами стала 38-й, Лариса Куклина с четырьмя промахами — 48-й, а Ирина Старых также с четырьмя промахами — 53-й.

Ранее Юрлова-Перхт заявила, что ветер повлиял на её стрельбу во время спринта на ЧМ.