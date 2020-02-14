Тренер: российские биатлонистки не ощущают давления из-за отсутствия медалей
- РИА Новости
«Особого ажиотажа по причине отсутствия медалей нет, вся команда спокойно работает, каждый знает свои цели и задачи», — приводит слова Норицына ТАСС.
Российские биатлонистки не смогли попасть в число призёров спринтерской гонки на чемпионате мира. С учетом прошедших ранее этапов Кубка мира российская сборная провела уже 28 гонок без призовых мест.
Ранее сообщалось, что российские биатлонистки ограничили использование соцсетей на время ЧМ.