Тренер: российские биатлонистки не ощущают давления из-за отсутствия медалей

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Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын рассказал, что биатлонистки не испытывают дополнительного давления во время чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве из-за продолжительной серии без попадания в тройку призёров.
Тренер: российские биатлонистки не ощущают давления из-за отсутствия медалей
  • РИА Новости

«Особого ажиотажа по причине отсутствия медалей нет, вся команда спокойно работает, каждый знает свои цели и задачи», — приводит слова Норицына ТАСС.

Российские биатлонистки не смогли попасть в число призёров спринтерской гонки на чемпионате мира. С учетом прошедших ранее этапов Кубка мира российская сборная провела уже 28 гонок без призовых мест.

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки ограничили использование соцсетей на время ЧМ.

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