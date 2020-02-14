Российские биатлонистки ограничили использование соцсетей на время ЧМ

Биатлонистки сборной России ограничили использование соцсетей на время чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

По словам старшего тренера женской команды Виталия Норицына, которые приводит ТАСС, спортсменки также стараются не читать посвящённые биатлону новости.

«Девочки не читают новости, о некоторых событиях они узнают из разговоров тренеров. Даже биатлонные новости проходят мимо них. К примеру, про отчисление из команды казахских биатлонистов они узнали только через три дня. Про перепалку Мартена Фуркада и Анфисы Резцовой они тоже не слышали. Сейчас соцсети и всё остальное они не посещают. Если только Instagram», — пояснил специалист.

Ранее сообщалось, что Юрлова-Перхт может пропустить пасьют на ЧМ по биатлону.