Российские биатлонистки ограничили использование соцсетей на время ЧМ

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Биатлонистки сборной России ограничили использование соцсетей на время чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве.
Российские биатлонистки ограничили использование соцсетей на время ЧМ
  • РИА Новости

По словам старшего тренера женской команды Виталия Норицына, которые приводит ТАСС, спортсменки также стараются не читать посвящённые биатлону новости.

«Девочки не читают новости, о некоторых событиях они узнают из разговоров тренеров. Даже биатлонные новости проходят мимо них. К примеру, про отчисление из команды казахских биатлонистов они узнали только через три дня. Про перепалку Мартена Фуркада и Анфисы Резцовой они тоже не слышали. Сейчас соцсети и всё остальное они не посещают. Если только Instagram», — пояснил специалист.

Ранее сообщалось, что Юрлова-Перхт может пропустить пасьют на ЧМ по биатлону.

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