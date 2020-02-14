Определены победители и призёры ЧР по танцевальному спорту в двоеборье

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Евгений Сверидонов и Ангелина Баркова стали чемпионами России по танцевальному спорту в двоеборье на соревнованиях, прошедших в подмосковном Красногорске.
Определены победители и призёры ЧР по танцевальному спорту в двоеборье

    Вице-чемпионы мира прошлого года Сверидонов и Баркова выиграли чемпионат России в четвёртый раз. Второе место заняли Семён Хржановский и Елизавета Лыхина, бронзу взяли Олег Чжен и Юлия Хуртина.

    Также в Красногорске состоялся розыгрыш медалей первенства России среди трёх возрастных групп. Победителями среди спортсменов 16—18 лет стали Герман Пугачёв и Ариадна Тишова. Ярослав Киселёв и София Филипчук показали второй результат. Данила Борискин и Полина Кулакова заняли третье место.

    В возрасте 14—15 лет первенствовали Никита Сычёв и Софья Прусакова. Олег Колесников и Маргарита Лукьянова стали серебряными призёрами. Бронза досталась Данилу Купцову и Марии Трифоновой.

    Константин Савченков и Владислава Сизова одержали победу в категории 12—13 лет. Второе место заняли Константин Романов и Арина Гузенко. Тройку лидеров замкнули Александр и Мария Черных.

    Ранее танцоры на льду Бетина Попова и Сергей Мозгов завершили карьеру.

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