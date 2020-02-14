Фигуристы Попова и Мозгов решили завершить карьеру

Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов, выступающие в танцах на льду, приняли решение завершить спортивную карьеру.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на слова самих спортсменов. Отмечается, что дуэт уже оповестил о своём решении Федерацию фигурного катания на коньках России.

Попова и Мозгов являются победителями зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Они также дважды становились серебряными призёрами Кубка России. В декабре 2019 года пара пропустила чемпионат России из-за травмы Мозгова.

Ранее чемпион Олимпиады-1994 Алексей Урманов выразил мнение, что фигуристка Ксения Столбова несвоевременно завершила карьеру.