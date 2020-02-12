Урманов предположил, что Столбова несвоевременно завершила карьеру

Чемпион Олимпиады-1994 Алексей Урманов считает, что решение российской фигуристки Ксении Столбовой завершить карьеру назревало определённое время и должно было быть принято раньше.

«Заявление Столбовой о завершении карьеры — это, пожалуй, результат решения, которое назревало. Сложно комментировать, ведь уже много воды утекло с тех пор, как она встала в пару с Новосёловым. Но, думаю, многим специалистам было странновато наблюдать за происходящим со стороны. Например, была информация, что привыкали к новым ботинкам, и долгая пауза в выступлениях… Лично я приостанавливал карьеру только из-за травмы — это был серьёзный аргумент. Критиковать никого не хочу, всей ситуации не знаю, но может ли быть такое, что решение принято не совсем своевременно? Да, такое возможно. Но в целом немногим фигуристам удаётся добиться успехов, встав в пару с новым партнёром», — заявил Урманов RT.

Ранее Траньков заявил, что не удивлён решением Столбовой завершить карьеру.