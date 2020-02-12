Траньков заявил, что не удивлён решением Столбовой завершить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал решение победительницы Игр-2014 в парном фигурном катании Ксении Столбовой завершить профессиональную карьеру.

«Я не удивлён новостью о том, что Столбова приняла решение завершить спортивную карьеру. Для меня она закончила ещё в 2018 году, когда прекратила выступать в паре с Фёдором Климовым и стала искать нового партнёра. Мне уже тогда было понятно, что в спорте мы её больше не увидим. Эту авантюру с Новосёловым я изначально всерьёз не воспринимал, как такового возвращения в спорт не было. Не думаю, что участие в одних соревнованиях можно назвать полноценным возвращением», — заявил Траньков RT.

Ранее глава Федерации фигурного катания на коньках России заявил, что сожалеет о завершении карьеры Столбовой.