Симон Фуркад отреагировал на слова Резцовой о своём брате

Французский биатлонист Симон Фуркад, который завершил карьеру по окончании прошлого сезона, прокомментировал конфликт между своим братом Мартеном и трёхкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой.

«Что я могу сказать по этому поводу? Просто скажите, где доказательства госпожи Резцовой? Тогда мы можем поговорить об этом. Я тоже могу обвинить любого человека во всём», —цитирует Симона Фуркада New Inform.

Резцова в одном из интервью заявила, что француз обладает огромным талантом, но всё равно пользуется медицинской поддержкой, которая позволяет достигать высоких результатов. Спортсмен ответил, что россиянка впала в маразм.

Ранее Резцова отреагировала на намерение Фуркада обратиться к юристу из-за её слов.