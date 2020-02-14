Симон Фуркад отреагировал на слова Резцовой о своём брате

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Французский биатлонист Симон Фуркад, который завершил карьеру по окончании прошлого сезона, прокомментировал конфликт между своим братом Мартеном и трёхкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой.
Симон Фуркад отреагировал на слова Резцовой о своём брате
  • © Rok Rakun/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Что я могу сказать по этому поводу? Просто скажите, где доказательства госпожи Резцовой? Тогда мы можем поговорить об этом. Я тоже могу обвинить любого человека во всём», —цитирует Симона Фуркада New Inform

Резцова в одном из интервью заявила, что француз обладает огромным талантом, но всё равно пользуется медицинской поддержкой, которая позволяет достигать высоких результатов. Спортсмен ответил, что россиянка впала в маразм.

Ранее Резцова отреагировала на намерение Фуркада обратиться к юристу из-за её слов.

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