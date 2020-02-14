Симон Фуркад отреагировал на слова Резцовой о своём брате
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«Что я могу сказать по этому поводу? Просто скажите, где доказательства госпожи Резцовой? Тогда мы можем поговорить об этом. Я тоже могу обвинить любого человека во всём», —цитирует Симона Фуркада New Inform.
Резцова в одном из интервью заявила, что француз обладает огромным талантом, но всё равно пользуется медицинской поддержкой, которая позволяет достигать высоких результатов. Спортсмен ответил, что россиянка впала в маразм.
Ранее Резцова отреагировала на намерение Фуркада обратиться к юристу из-за её слов.