Резцова отреагировала на намерение Фуркада обратиться к юристу из-за её слов

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на высказывания французского биатлониста Мартена Фуркада, который выразил желание обратиться к юристу по поводу её слов.

«Я полагаю, что ему перевели неправильно. Он свяжется с адвокатом? Я слышала. Но я ничего не боюсь», — цитирует Резцову Kp.ru.

Резцова в одном из интервью заявила, что француз обладает огромным талантом, но всё равно пользуется медицинской поддержкой, которая позволяет достигать высоких результатов. Сам спортсмен ответил, что россиянка впала в маразм.

Ранее главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отказался принять сторону Резцовой или Фуркада в конфликте.