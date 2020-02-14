Резцова отреагировала на намерение Фуркада обратиться к юристу из-за её слов

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на высказывания французского биатлониста Мартена Фуркада, который выразил желание обратиться к юристу по поводу её слов.
Резцова отреагировала на намерение Фуркада обратиться к юристу из-за её слов
  • РИА Новости

«Я полагаю, что ему перевели неправильно. Он свяжется с адвокатом? Я слышала. Но я ничего не боюсь», — цитирует Резцову Kp.ru.

Резцова в одном из интервью заявила, что француз обладает огромным талантом, но всё равно пользуется медицинской поддержкой, которая позволяет достигать высоких результатов. Сам спортсмен ответил, что россиянка впала в маразм.

Ранее главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отказался принять сторону Резцовой или Фуркада в конфликте.

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