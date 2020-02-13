Хованцев отказался принять сторону Резцовой или Фуркада в конфликте
- РИА Новости
«Предполагать можно всё, что угодно. Это никому не запретишь. Но если нет никаких доказательств — зачем говорить? Никто не знает, кто и какие препараты использует. Хотя в норвежской сборной есть астматики — это видно. Перед стартом всё видно. У нас таких нет. Однако я не хочу влезать сюда и разбираться, кто прав и комментировать их слова», — цитирует Хованцева «Спорт-экспресс».
Анфиса Резцова выразила предположение, что французский биатлонист Мартен Фуркад принимает запрещённые препараты или пользуется терапевтическим исключением. Сам спортсмен ответил, что россиянка впала в маразм.
Ранее сообщалось, что Фуркад обсудит с юристом возможность подачи иска в суд на Резцову.