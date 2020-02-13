Фуркад обсудит с юристом возможность подачи иска в суд на Резцову

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Французский биатлонист Мартен Фуркад может подать судебный иск на трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за её высказывания в адрес спортсмена.
Фуркад обсудит с юристом возможность подачи иска в суд на Резцову
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Я никогда не принимал допинг, у меня никогда не было терапевтических исключений», — цитирует француза «Спорт-экспресс».

Фуркад добавил, что обсудит с адвокатом возможность подачи искового заявления на Резцову. 

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила мнение, что француз пользуется медицинской поддержкой, потому и демонстрирует высокие результаты.

Ранее Резцову обидела реакция Фуркада на её слова.

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