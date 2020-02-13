Фуркад обсудит с юристом возможность подачи иска в суд на Резцову
- © Kalle Parkkinen/Newspix24
- globallookpress.com
«Я никогда не принимал допинг, у меня никогда не было терапевтических исключений», — цитирует француза «Спорт-экспресс».
Фуркад добавил, что обсудит с адвокатом возможность подачи искового заявления на Резцову.
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила мнение, что француз пользуется медицинской поддержкой, потому и демонстрирует высокие результаты.
Ранее Резцову обидела реакция Фуркада на её слова.