Фуркад обсудит с юристом возможность подачи иска в суд на Резцову

Французский биатлонист Мартен Фуркад может подать судебный иск на трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за её высказывания в адрес спортсмена.

«Я никогда не принимал допинг, у меня никогда не было терапевтических исключений», — цитирует француза «Спорт-экспресс».

Фуркад добавил, что обсудит с адвокатом возможность подачи искового заявления на Резцову.

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила мнение, что француз пользуется медицинской поддержкой, потому и демонстрирует высокие результаты.

Ранее Резцову обидела реакция Фуркада на её слова.