Завершивший карьеру фигурист Мозгов намерен стать тренером и добиться высоких показателей

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Фигурист Сергей Мозгов, выступавший в танцах на льду в паре с Бетиной Поповой, рассказал, чем займётся по завершении спортивной карьеры.
Завершивший карьеру фигурист Мозгов намерен стать тренером и добиться высоких показателей
  • РИА Новости

«Мы закончили со спортом. И это прекрасно! Я хочу поблагодарить в первую очередь свою замечательную партнёршу. За непередаваемые эмоции и прекрасные победы! Верю, что у нас дальше будет всё хорошо. В дальнейшем планирую тренерскую работу», — написал спортсмен на своей странице в Instagram.

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Дорогие друзья! Мы закончили со спортом. И это прекрасно! Я хочу поблагодарить в первую очередь свою замечательную партнёршу. За те непередаваемые эмоции и прекрасные победы! И верю в то что у нас дальше будет все хорошо. Благодарность всем моим бывшим тренерам за то что они в меня вложили и какой опыт передали. Огромное спасибо федерации фигурного катания за поддержку и веру в нас! Большое спасибо всем нашим фанатам,за то что они были и верили в нас! Ну и конечно же самое большое спасибо тем кто нас не любил) В дальнейшем планирую тренерскую работу. И верю что смогу добиться в этом деле высоких вершин! Всем спасибо!

Публикация от Sergey Mozgov (@mozgov_sergey)

Мозгов также выразил надежду, что добьётся в новом деле высоких показателей. В паре с Поповой он выиграл золото Универсиады 2019 года в Красноярске.

Ранее сообщалось, что Алёна Косторная рассказала, кем хочет стать после завершения карьеры.

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