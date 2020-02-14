Завершивший карьеру фигурист Мозгов намерен стать тренером и добиться высоких показателей

Фигурист Сергей Мозгов, выступавший в танцах на льду в паре с Бетиной Поповой, рассказал, чем займётся по завершении спортивной карьеры.

«Мы закончили со спортом. И это прекрасно! Я хочу поблагодарить в первую очередь свою замечательную партнёршу. За непередаваемые эмоции и прекрасные победы! Верю, что у нас дальше будет всё хорошо. В дальнейшем планирую тренерскую работу», — написал спортсмен на своей странице в Instagram.

Мозгов также выразил надежду, что добьётся в новом деле высоких показателей. В паре с Поповой он выиграл золото Универсиады 2019 года в Красноярске.

Ранее сообщалось, что Алёна Косторная рассказала, кем хочет стать после завершения карьеры.