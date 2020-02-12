Косторная рассказала, кем хочет стать после завершения карьеры

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Чемпионка Европы в одиночном женском катании Алёна Косторная заявила, что хотела бы стать нейрохирургом.
Косторная рассказала, кем хочет стать после завершения карьеры
  • РИА Новости

«Хотя тренировки и занимают большую часть моей жизни, но сейчас я стараюсь уделять как можно больше времени учёбе. В следующем году мне предстоит сдавать ЕГЭ и поступать в университет. Я до сих пор не могу определиться: журфак или медицинский. Знаю точно, что не хочу становиться тренером. А вот спортивным обозревателем или нейрохирургом — с удовольствием. В школе появляюсь редко и все задания высылаю преподавателям по почте», — заявила Косторная в интервью журналу Tatler.

16-летняя фигуристка в 2019 году стала чемпионкой Европы, победительницей финала Гран-при и серебряным призёром чемпионата России.

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