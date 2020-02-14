Черчесов о Рейнгольде: любое его слово заставляло задуматься над тем, что мы делаем

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выступил с речью на церемонии прощания с ветераном московского «Спартака» Валерием Рейнгольдом, который скончался 11 февраля на 78-м году жизни.
Черчесов о Рейнгольде: любое его слово заставляло задуматься над тем, что мы делаем
  • РИА Новости

«Его критические стрелы попадали точно в цель. Любое его слово заставляло задуматься над тем, что мы делаем. Спасибо ему за критику. Ушёл наш соратник, спартаковец. То, что делал Рейнгольд, достойно большого уважения, наша задача — продолжать заложенные им традиции», — приводит слова специалиста Sport24.

Ранее сообщалось, что президент Российского футбольного союза Александр Дюков будет обсуждать лимит на легионеров с новым министром спорта Олегом Матыциным.

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